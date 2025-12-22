Donna perseguita giovane: arrestata per stalking a Pordenone

Condotte persecutorie ripetute e sempre più invasive, fino all’ingresso non autorizzato nell’abitazione della vittima: con questa accusa la Polizia di Stato di Pordenone ha arrestato in flagranza una donna di circa trent’anni per il reato di atti persecutori. L’intervento anti-stalking è scattato dopo una richiesta di aiuto giunta alle Volanti per una situazione ritenuta di immediato pericolo.

La vittima, un giovane di vent’anni, da tempo subiva i comportamenti ossessivi della trentenne: contatti continui e non richiesti, appostamenti e insistenti tentativi di incontro, nonostante la volontà più volte espressa di interrompere ogni rapporto. Una pressione costante che aveva costretto il ragazzo a cambiare le sue abitudini personali per paura.

L’episodio culminante si è verificato quando la donna si è introdotta nell’abitazione del giovane. All’arrivo degli agenti della Squadra Volante, la trentenne è stata sorpresa all’interno dell’appartamento. Gli accertamenti hanno confermato la reiterazione delle condotte persecutorie, consentendo l’arresto in flagranza.