Donna pugnalata al ventre a Udine, arrestato un conoscente

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una donna di 49 anni è stata pugnalata al ventre, ieri sera, a Udine. A colpire la vittima un conoscente, fuggito dall’abitazione della ferita ancora impugnando il coltello da cucina con cui aveva sferrato il fendente.

L’aggressione è avvenuta al primo piano di un immobile di via Modica, attorno alle 21, e ha portato nella notte all’arresto di un cittadino marocchino di 49 anni, ammanettato con l’accusa di tentato omicidio. La donna, ferita, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie. Fortunatamente, dopo le prime cure, non risulta ora in pericolo di vita.

Sull’accoltellamento indaga la Polizia di Stato che è al lavoro anche per chiarire la dinamica di quanto avvenuto.