Donna scheletrizzata, il rebus dei funerali

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un unico parente – il fratello con il quale, però, non aveva rapporti da anni – rintracciato ieri, in Piemonte, dai carabinieri della compagnia di Palmanova. Che, come previsto dalla legge, dovrebbe occuparsi delle esequie di Rosanna Di Gallo, la donna di 70 anni originaria di Tarvisio, poi trasferitasi a Chiusaforte dove ha vissuto fino al 2008 per poi decidere di stabilirsi in un terreno agricolo alle foci del fiume Natissa, ad Aquileia, il cui corpo scheletrizzato è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì. Della donna non si avevano più notizie dal 2021 ed è verosimile pensare, a questo punto, che il decesso sia avvenuto da almeno due, tre anni. Ora, dopo che lo scheletro della donna è stato trasferito nella cella mortuaria dell’ospedale di Palmanova, qualcuno dovrà occuparsi dei funerali. Come detto, legalmente l’onere spetta al fratello ma questo potrebbe presentare atto di rinuncia. A quel punto gli oneri passerebbero in carico al Comune – quello di Aquileia – dove lo scheletro di Rosanna Di Gallo è stato rinvenuto. La donna, essendo stata cancellata per irreperibilità dall’anagrafe di Chiusaforte, come peraltro confermato dal sindaco del comune carnico, Fabrizio Fuccaro, non aveva una fissa dimora. “Di questi aspetti – taglia corto il primo cittadino di Aquileia, Emanuele Zorino – ne discuteremo la settimana prossima, quando avremo più definito il quadro della situazione”. Anche perché, al di là del funerale, c’è l’aspetto che riguarda la necessità di dare una degna sepoltura ad una donna che, da anni, aveva deciso di vivere in solitudine. Lontano da tutto e da tutti.