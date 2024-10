Donna scomparsa a Pordenone, ritrovata in stato di ipotermia sulla riva del Meduna

Una donna scomparsa questa mattina a Pordenone è stata ritrovata viva, sebbene in condizioni di ipotermia. A individuarla nel primo pomeriggio sono stati i vigili del fuoco, intervenuti su richiesta dei carabinieri. L’allarme è stato lanciato alle 11:30 nei pressi di Via Levade, vicino al fiume Meduna, dando il via ad un’importante operazione di soccorso che ha coinvolto unità di ricerca a terra, il Nucleo Cinofilo e l’elicottero Drago, arrivato da Venezia con una squadra di sommozzatori e droni.

È stato proprio grazie alla ricognizione aerea che il corpo della donna è stato individuato sulla sponda del fiume. Una volta avvistata, una squadra di sommozzatori è stata calata dall’elicottero per raggiungerla e fornirle i primi soccorsi. La donna, pur essendo in stato di ipotermia, era ancora cosciente e ha ricevuto immediata assistenza prima di essere trasportata in elicottero verso un’area dove era presente il personale medico.