Donna trovata con ferite al volto e in stato confusionale

Vagava per via Zorutti, nel comune di Fiumicello Villa Vicentina, in stato confusionale e con evidenti traumi al volto.

Quando ieri sera, alle 22.15, i carabinieri della stazione di San Giovanni al Natisone, giunti sul posto insieme a personale del 118, hanno intercettato una donna italiana di 40 anni, del posto, hanno pensato, in primo momento, che fosse stata aggredita da qualcuno. Oltre ad essere in stato confusionale e tumefatta al viso, non riusciva a parlare.

Da qui la decisione di trasferirla immediatamente all’ospedale di Palmanova per essere innanzitutto medicata.

I successivi accertamenti dei militari hanno permesso di ricostruire la vicenda e di risolvere il giallo. La donna era completamente ubriaca e, probabilmente a causa dell’alcol, era inciampata da qualche parte e, cadendo di faccia, si era provocata evidenti ferite al volto. Tra cui la frattura del setto nasale.

I carabinieri hanno accertato inoltre che la 40enne è sposata ma, da quanto si è potuto apprendere, il marito non era a conoscenza né che la coniuge era uscita da casa né, tanto meno, che si fosse ferita e condotta in ospedale. GUARDA IL VIDEO