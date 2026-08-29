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Donna uccisa a coltellate in casa, fermato il marito

I vicini hanno sentito le urla e chiamato il 112. La vittima presentava una profonda ferita alla gola; in passato sarebbero già avvenuti episodi di violenza domestica
Redazione
Autore: Redazione

Uccisa a coltellate nella propria abitazione al culmine di una violenta lite con il marito. È accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 29 agosto, in via delle Scuole a San Giovanni al Natisone. La vittima è una donna di nazionalità cinese, trovata a terra con una profonda ferita da taglio alla gola.

L’allarme è scattato intorno alle 17, quando i vicini, sentendo le urla provenire dalla casa, hanno chiamato il Numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale sanitario, anche con l’elisoccorso, ma ogni tentativo di salvare la donna si è rivelato inutile.

Il marito, suo connazionale, si trovava ancora all’interno dell’abitazione all’arrivo dei militari ed è stato fermato e condotto in caserma. Secondo quanto riferito dal Messaggero Veneto, l’uomo è titolare di un’attività di tappezzeria conosciuta in paese. In passato nella stessa casa si sarebbero già verificati episodi di violenza domestica e la donna avrebbe denunciato il coniuge. L’uomo era poi rientrato per alcuni mesi in Cina, prima di tornare a vivere con lei.

L’abitazione è stata isolata per consentire i rilievi e ricostruire la dinamica del delitto. Il sindaco Carlo Pali ha espresso lo sconcerto e la vicinanza della comunità alla famiglia.

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