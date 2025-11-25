Donne, è allarme per violenze non denunciate

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Procedure uniformi per l’accoglienza e la presa in carico delle vittime, potenziamento dello scambio informativo tra le istituzioni, percorsi integrati di tutela sanitaria, psicologica, legale e sociale. Sono alcune delle misure contenute nel protocollo, aggiornato rispetto a quello del 2013, finalizzato al contrasto del fenomeno della violenza di genere e domestica.

Il documento è stato firmato oggi, in Prefettura a Udine, e condiviso da numerosi tra enti ed associazioni.

Se nella provincia di Udine negli ultimi due anni le denunce per stalking sono diminuite del 20 per cento, restano invariate quelle per maltrattamenti in famiglia. Ma a preoccupare è un altro fenomeno, quello che riguarda chi, per paura, rinuncia a denunciare.