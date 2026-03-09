Donne, sit-in in Prefettura: “Lottiamo contro il precariato”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non una protesta ma un sit-in davanti alla Prefettura. A scendere in piazza del popolo, questa mattina, sono state soprattutto le donne – iscritte alla Cgil – in rappresentanza del mondo della scuola, del commercio e dei servizi in genere.

Prima di essere ricevute dal prefetto Michele Lastella, hanno voluto esternare le problematiche – evidenti – che affliggono i settori nei quali sono impiegate. Hanno chiesto maggiori tutele, sia dal punto di vista salariale che della lotta contro forme di precariato che continuano a metterle quotidianamente in difficoltà.