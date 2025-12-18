  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
  Manama
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
  Manama
Dopo la rapina ferisce i militari in Borgo Stazione: arrestato

Un soldato ha riportato la frattura di un dito della mano.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Prima ha rapinato un uomo, poi si è scagliato contro i militari dell'Esercito fratturando un dito a un soldato. E' stato arrestato dagli agenti delle volanti della polizia di stato un 31enne algerino che nei giorni scorsi, nella zona dell'autostazione di Udine, ha sottratto con violenza ad un altro straniero lo smartphone. Un'azione che non è passata inosservata ai militari, impiegati in quella zona in un servizio di vigilanza, che sono prontamente intervenuti per fermarlo.

Il 31enne, che ha cercato di scappare, ha rivolto poi insulti e minacce, davanti a numerosi passanti, ai poliziotti intervenuti in supporto al personale dell'Esercito. Anche una volta arrestato, ha colpito con calci e testate il veicolo di servizio, provocandosi varie ferite. E' stato così necessario l'intervento di personale sanitario. Alle cure è dovuto ricorrere anche uno dei militari, che, nel tentativo di contenere l'aggressività dello straniero, si è procurato la frattura di una falange della mano.

All'algerino, arrestato per rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché denunciato per oltraggio, gli è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Udine. Verrà inoltre vagliata la sua posizione sul territorio nazionale da parte dell'Ufficio immigrazione.

