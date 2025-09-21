Dopo la Supercoppa comincia il campionato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Con la tanica ricolma di euforia da Supercoppa, la UEB Cividale ha attraversato ieri la Serenissima, per giungere puntuale a Torino, dove questo pomeriggio prenderà il via il campionato delle Eagles.

I ducali bagneranno il loro esordio nella reggia della Reale Mutua Torino, per una prima giornata di stagione regolare a tinte interamente gialloblù.

Smaltite le influenze di metà settimana, i fratelli Ferrari sono partiti assieme alla squadra, che si presenterà al “Pala Gianni Asti” con l’organico al completo. Dopo le performance di Ravenna, la UEB dovrà sfruttare, e al contempo dimostrare di saper gestire gli entusiasmi da trofeo, mentre dal punto di vista del gioco, c’è attesa per misurare il livello di maturazione della squadra, che dopo i saluti di Miani e Dell’Agnello, prosegue nella tessitura di una nuova veste tattica.

Le curiosità riguarderanno anche il lato opposto del parquet, perchè a scendere in campo sarà una Torino profondamente rinnovata nel suo organico. Su un totale di 11 giocatori, 7 sono i volti nuovi: nel reparto lunghi l’ex Udine Bruttini e il friulano Cusin, oggi in dubbio per un problema alla schiena. Poi Zucca, Tortù, Stazzonelli, Massone, e la coppia statunitense, Robert Allen e Macio Teague.

4 le conferme: Ghirlanda, fermo ai box, Osatwna, Severini e capitan Schina, a cui si aggiunge quella del coach Paolo Moretti, protagonista lo scorso anno di 10 successi su 13 gare di stagione regolare.

Piemontesi in vantaggio nel computo totale dei precedenti per 2 a 1, andamento che Cividale proverà ad equilibrare nella sfida odierna, con palla A due fissata alle ore 18:00, e differita integrale su Telefriuli dalle 22:00.