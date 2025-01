Dopo l’antenna 5G, mega impianto solare a Udine Nord: sarà grande quanto 11 campi da calcio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Strade malridotte, marciapiedi assenti in diverse vie, piste ciclabili interrotte e scuole (Don Bosco e Manzini) poco connesse con Godia e Beivars. Questi i principali punti dibattuti durante il Consiglio di Quartiere che si è tenuto ieri sera nella sala parrocchiale di Paderno, alla presenza dell’assessore alla viabilità Ivano Marchiol. L’argomento più atteso, però, non è stato affrontato: ovvero l’imminente costruzione di un impianto fotovoltaico che sorgerà nei prossimi mesi in via Emilia, tra il cimitero di Paderno e via don Bosco.

Il progetto tecnico, presentato dalla Finergia Project Srl di Laives (BZ) a novembre 2023 con Procedura abilitativa semplificata, prevede la realizzazione di un impianto da 5,2 (MW) megawatt di produzione con centinaia di pannelli solari che saranno posizionati su un’area di 81.105 metri quadri, ovvero su una superficie agricola pari a quella coperta da 11 campi da calcio. “Il Comune nel caso specifico non ha potere di dare o meno il permesso. Deve solo verificare che tutte le procedure siano corrette”, ha spiegato a Telefriuli l’assessore alla pianificazione territoriale Andrea Zini, ieri impegnato in un altro Consiglio di quartiere, ovvero quello di Udine sud e Baldasseria.

Oltre a ribadire come l’iniziativa sia legittima e totalmente privata, l’amministratore ha riferito di essere pronto ad incontrare i residenti dei tre quartieri e di voler chiedere alla società di Bolzano di presentare al pubblico le opere di mitigazione previste con la realizzazione dell’impianto, come la cortina verde che sorgerà attorno al parco solare.

L’apertura del cantiere negli scorsi giorni ha già mandato in fibrillazione diversi residenti, pronti a raccogliere firme e a riunirsi in un nuovo comitato. “Dopo il campo nomadi e il centro di smistamento – ha sottolineato una signora durante la riunione di ieri sera-, ora è arrivata l’antenna 5G, mentre nei prossimi mesi ci troveremo un nuovo inceneritore e un mega parco fotovoltaico. E’ ora che il Comune pensi a delle opere compensative per i nostri quartieri, almeno in termini di viabilità e sicurezza”.