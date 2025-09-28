  • Aiello del Friuli
domenica 28 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Dopo l’incidente l’auto prende fuoco, salvi i cinque ragazzi a bordo
Dopo 17 anni Claudio Baglioni torna a Villa Manin
Successo per l’Operetta in friulano sulla storia d’amore tra Eline e...
Uniud celebra 900 laureati: al Friuli anche una mamma con i...
Mille musicisti di 39 bande riempiono di note Udine con la...
A Udine la grande fotografia di Guido Guidi
Professioni sanitarie, Riccardi: “Servono risorse umane dall’estero”
Oltre ai dazi, settore legno messo sotto pressione per la burocrazia...
Inaugurata la nuova scuola a Treppo Grande, il grazie a Rosa...
Omicidio stradale di Elvis Basaldella, 61enne patteggia 1 anno e 8...
Cronaca

Dopo l’incidente l’auto prende fuoco, salvi i cinque ragazzi a bordo

L'incidente è avvenuto nella tarda serata di sabato. Tre ragazzi sono stati portati in ospedale. Sono stati estratti dall'auto da alcuni amici
Alessandra Salvatori
Alessandra Salvatori

Sono stati gli amici che li seguivano in macchina a farli uscire dall’auto, poco prima che questa fosse completamente avvolta dalle fiamme. Se la sono vista brutta cinque ragazzi, tre dei quali finiti in ospedale, coinvolti in un incidente accaduto attorno alle 23 di ieri a Fontanafredda.

Per cause che saranno accertate dalle autorità, dopo un incidente l’auto ha preso fuoco. Quando sul posto sono arrivati dalla sede centrale di Pordenone i vigili del fuoco, la vettura, gravemente deformata dall’urto, era già bruciata. Hanno estinto l’incendio e hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere i cinque occupanti del mezzo. Sono intervenuti, oltre all’elisoccorso, due ambulanze e un’automedica.

A chiarire causa e dinamica dell’incidente saranno i carabinieri di Sacile.

