Dopo l’incidente l’auto prende fuoco, salvi i cinque ragazzi a bordo

Sono stati gli amici che li seguivano in macchina a farli uscire dall’auto, poco prima che questa fosse completamente avvolta dalle fiamme. Se la sono vista brutta cinque ragazzi, tre dei quali finiti in ospedale, coinvolti in un incidente accaduto attorno alle 23 di ieri a Fontanafredda.

Per cause che saranno accertate dalle autorità, dopo un incidente l’auto ha preso fuoco. Quando sul posto sono arrivati dalla sede centrale di Pordenone i vigili del fuoco, la vettura, gravemente deformata dall’urto, era già bruciata. Hanno estinto l’incendio e hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere i cinque occupanti del mezzo. Sono intervenuti, oltre all’elisoccorso, due ambulanze e un’automedica.

A chiarire causa e dinamica dell’incidente saranno i carabinieri di Sacile.