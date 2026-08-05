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Cronaca

Dopo oltre 4 decenni Udine ha la sua Banda

Domani la presentazione ufficiale della nuova formazione guidata da Stefano Andreutti e Federico Biondi. Saranno illustrati direttivo, logo e programma delle attività future
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’angelo del Castello come direttore di banda. È questo il logo scelto per rappresentare la Banda Città di Udine che dopo oltre 4 decenni tornerà ad animare e allietare con musiche e note il capoluogo friulano. La nuova formazione, fondata lo scorso 25 giugno dai musicisti e insegnanti Stefano Andreutti e Federico Biondi, sarà presentata ufficialmente domani pomeriggio, alle 18.30 all’Osteria Da Pozzo di piazzale Cella, quando saranno illustrati il consiglio direttivo e l’immagine simbolo.

“Siamo partiti dall’idea di restituire a Udine una banda dopo più di quarant’anni di assenza”, spiega il presidente Stefano Andreutti. “Abbiamo verificato l’interesse attraverso un questionario online e il riscontro è stato molto positivo, con circa 45 persone che hanno manifestato la volontà di suonare, imparare uno strumento o collaborare al progetto”.

Il corpo bandistico cittadino affonda le proprie radici nel 1876 e scomparve tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, lasciando il capoluogo friulano senza una propria compagine ufficiale per diversi decenni.

All’incontro sarà presente anche il consigliere comunale con delega al marketing territoriale Giancarlo Ballotta, che ha seguito il progetto fin dalle sue prime fasi. “È un progetto innovativo che nasce dalla passione di un gruppo di persone e mette al centro condivisione e inclusione”, sottolinea. “Credo che questa banda, grazie al suo stile originale, possa trovare spazio nei principali eventi cittadini e diventare un importante strumento di promozione del territorio”.

Il nuovo progetto guarda al presente, con l’idea di una formazione contemporanea ispirata anche alle marching band, capace di unire strumenti a fiato, percussioni, movimento e spettacolo, con un repertorio che spazia dalla musica pop e rock alle colonne sonore. “Ci siamo ispirati alle esperienze delle università americane: vogliamo una banda itinerante, con un repertorio moderno che vada dal pop al rock, dal funky alle musiche da film, per avvicinare soprattutto i giovani”, aggiunge Andreutti.

Anche il logo richiama questa filosofia. “È stato realizzato da una nostra allieva e riprende l’angelo simbolo di Udine con una bacchetta da direttore: rappresenta la nascita della banda e il percorso di crescita che ci aspetta”.

In Friuli Venezia Giulia sono poco più di un centinaio le bande musicali, con circa 10 mila iscritti tra musicisti e giovani allievi. Da sempre rappresentano un elemento fondamentale della vita delle comunità, dalle feste paesane alle processioni, ma anche un’importante realtà di formazione, aggregazione e partecipazione.

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