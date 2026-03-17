Doppi fondi sui camion per nascondere clandestini: sgominata rete di “passeur” cinesi

Camion con doppi fondi appositamente costruiti per nascondere esseri umani. È uno degli elementi più inquietanti emersi dall’indagine con cui i carabinieri della Compagnia di Monfalcone, diretti dalla DDA di Trieste, hanno disarticolato una rete criminale dedita al traffico di migranti cinesi attraverso i confini orientali italiani.

Tutto è cominciato nell’agosto 2025 a Villesse, quando alcuni testimoni hanno visto un gruppo di cittadini cinesi scendere da un camion con targa montenegrina per essere subito prelevati da auto italiane. Da quella segnalazione è partita un’indagine che ha rivelato un’organizzazione strutturata e adattabile, capace di modificare continuamente i propri metodi per sfuggire ai controlli.

Il meccanismo era rodato: i “passeur” parcheggiavano le auto a Monfalcone, raggiungevano Trieste in treno, ritiravano i migranti appena entrati illegalmente e li riportavano in Veneto, verso basi logistiche da cui venivano poi smistati a Prato o in altri Paesi UE con documenti falsi. Quando i carabinieri hanno iniziato a stringere il cerchio, l’organizzazione ha cambiato rotta: trasbordi in zone rurali di Udine e Gorizia, poi voli da Venezia Tessera verso la Spagna, sempre con identità contraffatte.

A febbraio 2026 il colpo decisivo: a Roma viene arrestata “Mela”, la donna ritenuta al vertice dell’intera rete, fino ad allora sfuggita cambiando identità grazie a documenti falsi. Con sé aveva 20mila euro in contanti e numerosi documenti di connazionali, molti dei quali risultati contraffatti. In totale, sette arresti e trenta denunce.