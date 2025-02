Doppia aggressione in carcere a Udine: feriti sei agenti penitenziari

Una storia che si ripete nel carcere di Udine. Con due detenuti che, nel giro di ventiquattro ore, hanno aggredito cinque agenti penitenziari. A denunciare gli episodi, accaduti tra lunedì e martedì, è stato il delegato nazionale del Sappe, Massimo Russo. E’ stato il sindacalista della polizia penitenziaria ad accendere, ancora una volta, i riflettori sulla situazione in cui versa il penitenziario di via Spalato. Inaccettabili, per Russo, le carenze di organico e il sovraffollamento della struttura. Due episodi in appena 24 ore, come si diceva. Nel primo un giovane detenuto afghano, con problemi di tossicodipendenza, ha ingerito delle pile per protesta, dopo che aveva chiesto dei farmaci ma la sua richiesta è stata rifiutata. Stava per essere accompagnato in ospedale quando ha aggredito tre agenti di polizia penitenziaria, appena fuori dalla cella di detenzione. Uno di questi è stato afferrato per il collo. Il giorno dopo a farne le spese sono stati altri tre agenti penitenziari, che avevano scortato un detenuto magrebino fino all’ospedale di Udine per una visita dallo psichiatra. La prima aggressione era avvenuta dentro il carcere, dopo che l’uomo aveva distrutto suppellettili e sanitari. Quando poi al Santa Maria della Misericordia si è visto negare la richiesta di essere scarcerato o trasferito altrove, se l’è presa con due dei tre agenti di scorta. Tutti i poliziotti aggrediti hanno riportato una prognosi che varia dai 5 ai 12 giorni.