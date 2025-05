Doppia festa a Pordenone per le penne nere

E’ stata celebrata questa mattina a Pordenone la Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini, nell’anno del centenario della fondazione della sue Sezione Ana. La ricorrenza, fissata la domenica successiva o precedente il 20 maggio, è stata istituita due anni fa per valorizzare lo spirito di volontariato e di sacrificio che anima l’Ana, in ricordo di quando le sezioni delle penne nere friulane si attivarono per dare vita alla ricostruzione post sisma.

Alla cerimonia erano presenti diversi amministratori regionali, tra i quali il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e l’assessore regionale Cristina Amirante.

“Da allora – ha ricordato il presidente dell’assemblea -, la solidarietà alpina è diventata simbolo di rinascita e di coesione sociale e incarna i valori più alti del senso civico e della solidarietà”. Dopo l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti inn piazzale Ellero, la cerimonia si è conclusa con la Santa Messa in cattedrale.