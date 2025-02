Doppia scossa in Croazia, la più potente di 5.1

Doppia scossa di circa 5 gradi di magnitudo sulla scala Richter in Croazia. L’epicentro dei terremoti è stato registrato dai sismografi a Starigrad non lontano da Zara, a 206 chilometri dal confine con il Friuli Venezia Giulia. I movimenti tellurici sono stati avvertiti anche nelle Marche e in Umbria, in un raggio di 149km. La prima scossa, di 5.1, si è verificata alle 18.42. Un minuto dopo, i sismografi dell’Ogs hanno segnalato una seconda oscillazione stimata in 4.9 gradi Richter, a 9 km di profondità.