Doppia spaccata all’alba a tabacchino e farmacia. Arrestati due giovani

Duplice spaccata all'alba di oggi a Pradamano. Nel mirino dei malviventi sono finite due attività, che distano 200 metri l'una dall'altra: la tabaccheria di via I° Maggio e a seguire la farmacia Favero in via Marinelli. Il doppio colpo è avvenuto tra le 5.30 e le 6. Grazie alle immagini delle telecamere al tempestivo intervento dei carabinieri gli autori dei colpi sono stati arrestati prima delle 8. Si tratta di due ragazzi stranieri che stavano ancora aggirandosi in paese.

I due avevano già provato nella serata di ieri a fare irruzione in farmacia con alcuni sassi, ma il tentativo non era andato a buon fine. Ci hanno riprovato oggi con un grosso masso, sfondando la vetrata d’ingresso, entrando nel locale e rubando alcune centinaia di euro dalla cassa.

Nella tabaccheria, dopo l’irruzione dei malviventi è scattato l’allarme con dispersione dei fumi antintrusione, che ha richiesto l’intervento dei vigli del fuoco arrivati con due autobotti . Dall’esercizio non è stato rubato nulla, ma notevoli sono i danni, così come in farmacia.

La tecnica utilizzata dai ladri è stata la stessa messa in atto in altre località, come il colpo messo a segno la notte precedente da Svapoland, a Udine.

Sul posto questa mattina anche il sindaco di Pradamano Enrico Mossenta, che ha fatto visita alle due attività visitate dai ladri. “Devo fare un plauso ai carabinieri per la tempestività con la quale sono intervenuti e hanno rintracciato i colpevoli. Il sistema di videosorveglianza, sia pubblico che dei privati – conclude il primo cittadino – è stato fondamentale per la rapida soluzione del caso”.