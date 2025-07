Doppio furto in abitazione, il bottino supera i 15mila euro

Doppio furto in abitazione a Codroipo: il bottino supera i 15mila euro. I due colpi, messi a segno nei giorni scorsi, sono stati denunciati ieri dai carabinieri. Il primo è avvenuto in casa di un uomo di 46 anni, tra il 5 e il 26 luglio, mentre lui era in vacanza. I ladri sono entrati forzando la porta d’ingresso e appropriandosi di 5mila euro in contanti e monili d’oro. L’altro furto è avvenuto in casa di un uomo di 52 anni, dalla quale sono stati presi gioielli e orologi del valore di 10mila euro.