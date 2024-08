Dovrebbe aprire a breve l’autostrada A4 nel tratto tra San Stino e Portogruaro in direzione Trieste dove c’è stato un doppio incidente con un automobilista che sta lottando tra la vita e la morte. Nell’ordine prima c’è stato un tamponamento tra mezzi pesanti con due feriti lievi, si è formata una coda e una Porsche con targa slovena non ha frenato in tempo schiantandosi contro un mezzo pesante e restando imprigionato all’interno dell’auto, le sue condizioni sono molto gravi.