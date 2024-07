Dormire&Resistere, protesta a Trieste per chiedere dignità nei confronti dei migranti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si sono ritrovati sotto la chiesa di Sant’Antonio tra aspiranti influencer intente a scattarsi selfie e turisti ancora a cena. Il movimento Dormire&Resistere ieri sera a Trieste ha organizzato la prima protesta, un appuntamento che vuole essere fisso ogni mercoledì è che prevede di portare coperte e teli e dormire, o almeno tirar tardi. A scatenare la protesta la decisione del Comune e della prefettura di sgomberare il Silos «siamo un gruppo di persone che vuole lottare per i diritti umani che ogni giorno vengono violati e per tutte le persone che ogni giorno vengono umiliate nella nostra città, Trieste». Il gruppo ha spiegato che la città è comunque un luogo di arrivi e partenze in particolare per chi arriva dalla rotta balcanica la cui cura è affidata ai volontari. Trieste, spiegano, non è più un luogo piacevole dove trovare pace e ristoro ma l’ennesimo ostacolo lungo il proprio percorso, l’ennesima volta in cui sentirsi rifiutati e disprezzati. Stando a quanto apprende Telefriuli oggi ci sono circa una decina di persone che dorme all’addiaccio dopo lo sgombero del Silos, la situazione sta reggendo seppur ogni intoppo nei trasferimenti fuori regione ha ricadute sul sistema di accoglienza che va in affanno.