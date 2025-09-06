Dormono dentro la Cavarzerani senza autorizzazione, 11 stranieri denunciati

Undici cittadini stranieri sono stati denunciati per occupazione abusiva, dopo che sono stati sorpresi all’interno dell’ex caserma Cavarzerani senza autorizzazione. Gli operatori del centro hanno allertato le forze dell’ordine dopo aver scoperto che il gruppo di extracomunitari, di diverse nazionalità tra cui afghana, bengalese, marocchina e tunisina, si era introdotto illegalmente durante la notte. Tutti i soggetti, di maggiore età, sono stati allontanati dalla struttura e denunciati dalla Polizia di Stato. Tra di loro c’era anche un cittadino tunisino, già stato destinatario di un provvedimento di espulsione.

Le Volanti sono intervenute anche in via Cividale, a seguito della segnalazione di un cittadino che aveva notato tre individui scavalcare una recinzione. La Polizia ha poi rintracciato in strada tre tunisini. Uno di loro è stato denunciato per possesso ingiustificato di un coltello a serramanico. Un altro è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Milano per reati contro il patrimonio.