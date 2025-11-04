  • Aiello del Friuli
martedì 4 Novembre 2025
Dossier Immigrazione: in Fvg stranieri e italiani ‘separati in casa’

Emerge dal Dossier Statistico sull'immigrazione 2025, presentato stamattina al Centro Balducci.
Alessandra Salvatori
Autore: Alessandra Salvatori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nessuna invasione del territorio, ma anche una scarsa integrazione, con cittadini italiani e stranieri che in Friuli Venezia Giulia non rappresentano una comunità coesa, ma vivono da separati in casa. E’ il quadro che emerge dal 35° Dossier Statistico immigrazione Idos 2025, con i dati relativi alla nostra regione che sono stati presentati al Centro Balducci di Zugliano da Paolo Attanasio, co-autore del Dossier e referente regionale di Idos.

Gli immigranti aumentano e la popolazione autoctona risente della denatalità: gli stranieri rappresentano il 10,3% della popolazione residente in Friuli Venezia Giulia, che nel 2025 conta 1.194.095 abitanti. L’incidenza maggiore, 13,6%, si conta in in provincia di Gorizia. Relativamente alla fascia d’età, l’incidenza raggiunge il 19,4% tra i 30 e i 44 anni. Il 61% degli stranieri proviene dall’Europa. Le nazioni più rappresentate sono Romani (21,2%), Albania (8,1), Bangladesh (6,5) e Ucraina (5,9).

Nella scuola, gli oltre 14.000 alunni privi di cittadinanza italiana sfiorano il 15% del totale, che scende al 7% nei licei.

Nel mondo del lavoro, gli stranieri sono oltre l’11%, ma scontano ancora fortissime disuguaglianze con gli autoctoni: quasi un disoccupato su tre è straniero, e il tasso di disoccupazione degli stranieri è all’11%, contro il 3,5% per gli italiani). Gli infortuni sul lavoro crescono per gli stranieri (+0,2% nel 2023) e calano per gli italiani (-8,1%).

Il dossier indica che il fabbisogno di lavoratori in regione arriverà nei prossimi anni a 100.000 unità, ma il decreto flussi assegna alla regione 1.200 lavoratori stranieri. Fra le imprese locali, le 14.025 guidate da stranieri rappresentano il 14,5% del totale, in crescita del 4,4% nell’ultimo anno.

Interessante anche il dato dei 211.000 corregionali emigrati all’estero, quasi il doppio degli stranieri residenti in Friuli Venezia Giulia.

Il dossier mette in luce il fenomeno dello sfruttamento della manodopera agricola, in particolare ai danni dei richiedenti asilo provenienti dalla rotta balcanica. Il comparto primario dà lavoro a 17.500 persone, 8mila delle quali straniere.

