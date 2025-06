Drag queen in cattedra, l’evento per bimbi triplica ma scoppiano le proteste

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Inclusività e diversità. Questi i temi principali del laboratorio per bambini organizzato nell’ex chiesa di San Francesco, a Udine. L’appuntamento di domenica scorsa, inserito nella rassegna curata dal Museo Friulano di Storia Naturale, ha registrato il sold out, tanto che gli organizzatori hanno organizzato altri due incontri per questo fine settimana, sempre destinati ai bimbi 0 a 6 anni.

A salire in cattedra è la drag queen Angela Felice, nota anche come la Regina dei Dinosauri. Proprio la presenza di un uomo abbigliato da donna ha lasciato qualche perplessità nel consigliere Giovanni Govetto che teme che questa “sia un’occasione per veicolare i contenuti dell’ideologia gender a piccoli che meriterebbero di ascoltare storie con contenuti diversi”.

Il consigliere ha promesso che chiederà ulteriori spiegazioni al sindaco De Toni in merito anche al patrocinio dato del Comune di Udine. “Siamo preoccupati e sconcertati. Non si capisce come possa venire in mente di coinvolgere bambini così piccoli in questo genere di iniziative”, spiega il consigliere di fratelli d’Italia