Dramma a Pordenone: morta per un malore una bimba di 7 anni

Dramma a Pordenone nel quartiere di Borgomeduna, che piange la scomparsa della piccola France Anaelle. La bambina è morta a 7 anni in seguito a un malore improvviso mentre era in casa. “Ho mal di testa” ha detto alla mamma prima di perdere i sensi. Vani i tentativi di salvarle la vita da parte dei sanitari che l’hanno trasportata all’ospedale del capoluogo senza esito. La famiglia, di origine camerunese, è molto integrata. La piccola, che aveva alcuni problemi di salute ma non gravi, frequentava la primaria De Amicis. A nome della città sono arrivate le condoglianze del sindaco Alessandro Basso, ai genitori e ai due fratelli. “Quando ci lascia qualcuno così giovane, in un’età tenerissima, non vi sono parole per lenire il dolore dei genitori e di tutti i parenti – ha detto il primo cittadino, che nei prossimi giorni andrà in visita alla famiglia -. Mi sento di dire soltanto che in cielo c’è sicuramente un angioletto in più”.