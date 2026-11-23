La comunità scolastica si stringe attorno ai piccoli coinvolti nel drammatico incidente di ieri mattina a Prata, in cui ha perso la vita la 31enne Emanuela Shahini. Non appena appresa la notizia dello schianto, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Brugnera e Prata, Maria Rita Esposito, si è immediatamente attivata per predisporre una rete di tutela e sostegno dedicata agli alunni e al personale docente.

Già oggi è stato infatti avviato il percorso di supporto psicologico scolastico, pensato per accompagnare i bambini nell’elaborazione di un evento tanto traumatico che sta toccando da vicino i loro compagni di classe. Questa mattina, prima dell’inizio delle lezioni, gli insegnanti hanno partecipato a un incontro preparatorio con lo psicologo dell’istituto per ricevere gli strumenti necessari ad affrontare eventuali momenti di fragilità o difficoltà emotive dei piccoli in classe.

“Una tragedia che ci lascia sgomenti”, ha commentato la dirigente scolastica Esposito, sottolineando la vicinanza dell’intera scuola in questo momento di profondo dolore. L’attenzione dell’istituto resta massima anche sul fronte della rete territoriale: “Dell’episodio parlerò con i servizi sociali – ha aggiunto la preside – e nei prossimi giorni incontrerò personalmente i familiari dei bambini rimasti orfani della loro madre”.