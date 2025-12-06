  • Aiello del Friuli
Cronaca

Dramma migranti: Procura apre inchiesta; Trevisi: “restiamo umani”

E' una comunità regionale che si sta ancora una volta mobilitando e che non vuole perdere i valori di umanità e solidarietà quella che si sta confermando in queste ore, dopo la morte di quattro migranti a Udine, Pordenone e Trieste.
Alfonso Di Leva
Autore: Alfonso Di Leva

La Procura della Repubblica di Trieste ha aperto un’inchiesta per accertare le cause della morte di un migrante algerino di 32 anni, Hichem Billal Magoura, trovato morto mercoledì pomeriggio in un magazzino dismesso del Porto Vecchio, poche ore dopo lo sgombero di due hangar attiguo.

La sua morte resta un mistero: sul suo corpo non c’erano ferite o segni di violenza e per questo solo l’autopsia e gli esami tossicologici potranno aiutare gli investigatori a risalire alle cause del decesso.

Ieri sera, intanto, sempre a Trieste, centinaia di persone hanno partecipato alla veglia di preghiera organizzata dalla Caritas e dalla Comunità di Sant’Egidio per Hichem e gli altri tre migranti morti negli ultimi giorni in regione: Nabi Ahmad e Muhammad Baig a Udine e Shirzai Fahdullah a Pordenone, intossicati dal monossido di carbonio sprigionato dai fuochi che avevano acceso per riscaldarsi in rifugi di fortuna.

Davanti al presidente della comunità islamica di Trieste, Akram Omar, il vescovo Enrico Trevisi ha pronunciato parole semplici e toccanti: “Non vogliamo -ha detto – che il cuore di questa città si abitui alla solitudine, all’abbandono, al freddo”.

