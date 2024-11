Dreosto, no allentamento dei controlli ai confini

Durante un incontro al Senato con il Sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni, sono stati esaminati i risultati positivi derivanti dal potenziamento dei controlli lungo il confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia.

“Grazie all’aumento delle forze di Polizia – ha evidenziato il senatore e segretario Lega FVG Marco Dreosto – nell’ultimo anno sono stati intercettati e respinti 4.900 migranti irregolari e arrestati 135 trafficanti di esseri umani. Questi dati – ha aggiunto Dreosto – dimostrano l’efficacia delle misure adottate, proposte per prime dalla Lega del FVG, e sottolineano la necessità di mantenere alta la guardia. Il rischio di sospendere i controlli e ripristinare Schengen, invierebbe un messaggio sbagliato, trasformando il Friuli Venezia Giulia in un punto d’ingresso privilegiato per i migranti diretti verso l’Europa”. “In un periodo in cui altri Stati membri dell’UE introducono restrizioni analoghe – ha concluso Dreosto – anche Molteni ha ribadito il sostegno alla linea di rigore. Questa iniziativa è stata promossa con determinazione dalla Lega, impegnata a garantire sicurezza e ordine ai confini italiani e creare una deterrenza per scoraggiare l’arrivo di migranti irregolari”.