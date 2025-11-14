Droga all’ingrosso da Slovenia, padre e figlio patteggiano quasi 7 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Padre e figlio, entrambi sloveni, avevano messo in piedi un’attività familiare di vendita di droga all’ingrosso da oltre confine, rifornendo le piazze di spaccio dell’Isontino e della Bassa friulana. La mente era il figlio, di 39 anni, che si occupava dell’organizzazione, mentre il padre di 67 anni, era il braccio: era lui che consegnava lo stupefacente. I due hanno patteggiato davanti al gup di Udine Roberta Paviotti rispettivamente 3 anni e 8 mesi e 3 anni di reclusione.

Stando all’accusa, nell’arco di un anno, tra il 2021 e il 2022, avevano consegnato ingenti quantitativi di marijuana e alcuni grammi di eroina a diversi spacciatori al dettaglio residenti in Friuli. Assieme ai due sloveni, altre 6 persone, per lo più acquirenti dell’hinterland udinese, hanno patteggiato pene per un totale di 2 anni e 6 mesi di reclusione.

Durante l’udienza preliminare, il gup ha assolto 4 persone e riconosciuto la propria incompetenza territoriale in merito alle posizioni di altri 3 indagati, inviando gli atti al Tribunale di Gorizia.