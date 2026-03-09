Droga, arrestato giovane pusher. Denunciati due “colleghi”

Un arresto e due denunce per spaccio di droga. A finire sotto la lente d’ingrandimento dei carabinieri di Aviano tre giovani spacciatori del posto. I militari supportati dall’unità cinofila della polizia locale di Pordenone, nell’abitazione di un 22enne del posto, hanno trovato 85 grammi di marijuana, uno di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e materiale destinato al confezionamento delle dosi. Il giovane è stato arrestato in flagranza. Il gip del tribunale di Pordenone ha sottoposto il 22enne all’obbligo di firma.

Oggi i carabinieri hanno effettuato nei confronti di due ventenni altrettante perquisizioni domiciliari e personali, ad Aviano e Pordenone, sempre con l’ausilio dell’unità cinofila. Sono stati sequestrati modesti quantificativi di stupefacente. I due sono stati denunciati.