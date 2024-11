Droga: due arresti a Trieste

Uno gestiva una attività commerciale in città, come copertura, e l’altro effettuava le consegne. Un cittadino indiano di 34 anni e un pakistano di 18, entrambi con regolare permesso di soggiorno, sono stati arrestati dalla Squadra mobile della Questura di Trieste con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno effettuato pedinamenti, appostamenti e intercettazioni riuscendo a ricostruire una struttura ben articolata che vedeva il capo, il cittadino indiano, raccogliere gli ordini al telefono per poi passarli al pakistano che si occupava delle consegne. Secondo la ricostruzione degli agenti molti dei clienti erano spesso minorenni. Durante le perquisizioni sono stati trovati 800 grammi di hashish e una importante somma di denaro in contati. I due sono stati portati al carcere di Trieste.

GUARDA IL VIDEO