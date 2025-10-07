Droga e alcol alla guida, ritirate cinque patenti

A cinque tra automobilisti e motociclisti i carabinieri hanno ritirato la patente: guidavano, nel pordenonese, sotto l’effetto di alcol e droga. Tutti sono stati denunciati alla Procura. A Casarsa, ad un 60enne, è stata anche sequestrata amministrativamente la vettura di proprietà.

Nei guai, sempre per alcol, sono finiti, ad Aviano, un 51enne ed un 69enne, mentre a Budoia un motociclista 60enne, coinvolto in un incidente stradale, sottoposto ad analisi tossicologiche è risultato positivo alla cocaina. La moto gli è stata sequestrata.

Positività ad alcol e cannabinoidi è stata riscontrata, infine, ad un 24enne di Caneva che ad agosto era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Sacile.