Droga nel carcere di Padova, assolto avvocato friulano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’avvocato Susan Di Biagio, di 48 anni, di Udine, non portò droga all’interno del carcere di Padova e non partecipò ad alcun traffico di stupefacenti dall’Equador. Lo ha stabilito il gup di Padova Luca Alcaro che l’ha assolta da entrambe le accuse. Dalla prima con la formula ‘per non aver commesso il fatto’; dalla seconda ‘per insussistenza del fatto”. La professionista, difesa dall’avvocato Guido Galletti, era già stata assolta alcune settimane fa dal gup di Udine Carlotta Silva dall’imputazione di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

La donna era rimasta coinvolta nell’inchiesta sulla droga trovata nel carcere di Padova nel 2022. Era accusata di aver introdotto ingenti quantitativi di hashish nella struttura di via Due Palazzi approfittando del proprio ruolo di difensore del compagno, Francesco Venturi, di 55 anni, anche lui di Udine, che sta scontando oltre 10 anni di reclusione per spaccio, e di Alex Gianduzzo, 46 anni, di San Donà, condannato all’ergastolo per duplice omicidio. Durante le indagini, nell’abitazione a Remanzacco in cui lei conviveva con il compagno furono trovati 30 grammi di hashish e alcuni di cocaina. Da qui l’accusa di detenzione a fini di spaccio. La donna ha sempre negato che la droga fosse sua e il compagno ne ha ammesso il possesso.