Droga nel divano, denunciato il titolare del bar

Tra i divani erano nascosti hashish, cocaina e un coltello. A scovare lo stupefacente, in un bar di piazza Perugino a Trieste, i cani antidroga della guardia di finanza durante un controllo effettuato, ieri sera, in collaborazione con i carabinieri. Il proprietario del locale, un 35enne pakistano, è stato denunciato.

In piazza Hortis i militari hanno arrestato un giovane albanese. Dover aver tentato la fuga, è stato bloccato e trovato in possesso di hashish e una decina di pastiglie di cocaina.