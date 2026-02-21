  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
sabato 21 Febbraio 2026
BUSINESS FVG


Cronaca

Droga nel divano, denunciato il titolare del bar

A scovare lo stupefacente, a Trieste, le unità cinofile della guardia di finanza.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Tra i divani erano nascosti hashish, cocaina e un coltello. A scovare lo stupefacente, in un bar di piazza Perugino a Trieste, i cani antidroga della guardia di finanza durante un controllo effettuato, ieri sera, in collaborazione con i carabinieri. Il proprietario del locale, un 35enne pakistano, è stato denunciato.

In piazza Hortis i militari hanno arrestato un giovane albanese. Dover aver tentato la fuga, è stato bloccato e trovato in possesso di hashish e una decina di pastiglie di cocaina.

