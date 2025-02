Droga nell’abitazione, assolto avvocato udinese

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non era dell’avvocato udinese Susan Di Biagio, di 48 anni, la droga trovata nell’abitazione in cui lei conviveva con il compagno, il 55enne Francesco Venturi, ora detenuto nel carcere di Padova dove sta scontando una condanna a oltre 10 anni di reclusione per spaccio di stupefacenti.

Il gup di Udine Carlotta Silva ha assolto il legale, difeso dall’avvocato Guido Galletti, dall’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Per le prossime settimane è attesa, invece, la decisione del gup di Padova su un altro procedimento a carico dell’avvocato udinese, e con accuse ben più pesanti: aver introdotto nel carcere patavino un ingente quantitativo di hashish approfittando del suo ruolo di difensore del compagno e di aver organizzato insieme ad altri un traffico di stupefacenti dall’Ecuador da trasformare in cocaina. I due procedimenti sono nati dalle indagini sull’introduzione di droga nella struttura di via Due Palazzi a Padova. Stando alle imputazioni, il 12 novembre 2022 la donna, difensore di Venturi e di Alex Gianduzzo, 46enne di San Donà condannato all’ergastolo per duplice omicidio, introdusse nel carcere mezzo chilo di hashish datole dal figlio di Gianduzzo.

Traffico che per l’accusa mise in atto in altre 4 o 5 occasioni precedenti. Inoltre, sempre secondo gli investigatori, collaborò con i detenuti e altre persone per far arrivare dal Centro America sostanze da trasformare in cocaina. Nel quadro dell’indagine, l’abitazione udinese dell’avvocato fu perquisita dalle forze dell’ordine, che trovarono 30 grammi di hashish e alcuni di cocaina. La donna ha sempre negato che lo stupefacente fosse suo, mentre il compagno ne ha ammesso il possesso. Oggi l’assoluzione per questa ultima parte dell’inchiesta. In merito al procedimento di Padova, nel quale la difesa ritiene di aver dimostrato l’estraneità dell’avvocato Di Biagio dal momento che la richiesta di condanna da parte della Procura patavina è fondata anche sui fatti di Udine, il gup deciderà il 13 marzo.