Droga e rapina a mano armata: arrestate due donne a Udine

Aveva alle spalle condanne definitive per droga la 32enne, mentre la 53enne è responsabile di due rapine — una delle quali commessa con un coltello a serramanico. Sono questi i reati che hanno portato all’arresto, lo scorso fine settimana, di due cittadine italiane domiciliate a Udine, rintracciate dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato e accompagnate al carcere di Trieste.

La più giovane dovrà scontare circa tre anni di reclusione per fatti avvenuti nel 2020, quando si era resa responsabile di reati legati agli stupefacenti. La seconda, invece, era ricercata per due rapine commesse a Trieste tra il 2023 e il 2024.