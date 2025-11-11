  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
martedì 11 Novembre 2025
Cronaca

Droga, sgominata a Pordenone la gang dello spaccio

Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Centinaia di cessione di droga, sia nel Friuli Occidentale che nelle località balneari di Lignano, Bibione e Jesolo. Le ha documentate, a partire da giugno, la sezione antidroga della squadra mobile della polizia di Pordenone che all’alba di oggi ha avviato l’operazione “Rent a car” che ha portato allo smantellamento di una gang giovanile attiva nello spaccio di stupefacenti a Pordenone e nella Destra Tagliamento. All’attività hanno contribuito anche agenti delle questura di Trieste, Udine, Gorizia e le unità cinofile di polizia e guardia di finanza.
L’indagine, coordinata dalla Procura, riguarda un ingente traffico di hashish e cocaina gestito da un gruppo di giovani di diversa nazionalità, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, perlopiù disoccupati.
Sono state effettuate, oggi, venti perquisizioni nei confronti dei pusher coinvolti, a vario titolo, nel traffico di droga.
A capo del gruppo un cittadino brasiliano di 22 anni, già indagato per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, che per la gestione dello spaccio su strada si avvaleva dei cosiddetti “rider”. Nel periodo monitorato, la squadra mobile ha documentato centinaia di episodi di cessione di droga, effettuando anche due arresti in flagranza. Uno anche nei confronti di un minorenne.
Le autovetture di grossa cilindrata, utilizzate sia per il trasporto della droga sia per ostentare i proventi dell’attività illecita, risultavano noleggiate tramite prestanome, poiché i reali utilizzatori erano sprovvisti di patente, mai conseguita o già ritirata.
Una delle “regole” del gruppo era quella di sostituire frequentemente i veicoli, con l’evidente intento di renderli difficilmente rintracciabili dagli inquirenti.
Gli elementi raccolti durante la fase investigativa hanno consentito alla Procura di contestare un centinaio di capi di imputazione per spaccio di sostanze stupefacenti a carico di 18 persone, nei confronti delle quali l’autorità giudiziaria ha emesso un decreto di perquisizione personale e locale.

Ultime notizie

