Droga, smantellata rete di spaccio: un arresto e tre denunce

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una rete di spaccio, attiva nel centro di Pordenone, è stata smantellata dalla guardia di finanza. Complessi appostamenti e pedinamenti hanno permesso alla fiamme gialle di concludere un’indagine coordinata dal pm Federico Baldo, che ha portato all’arresto di un cittadino afghano di 34 anni e alla denuncia di tre fiancheggiatori: due connazionali e un pachistano poco più che maggiorenni.

Il pusher, che è stato condotto in carcere, è stato trovato in possesso di oltre 200 grammi di cocaina.

I finanzieri hanno perquisito le abitazioni e le pertinenze dei quattro cittadini stranieri, rinvenendo, in una cantina utilizzata da uno degli afgani, 205 grammi di cocaina e 1.615 euro in contanti. Lo stupefacente era nascosto in un barattolo.

Droga e denaro – la cui origine lecita non è stata dimostrata dal detentore – sono stati sequestrati mentre lo spacciatore è stato arrestato e condotto in carcere.

La rete di spaccio è stata identificata grazie ad una serie di servizi svolti dai militari nell’area del centro cittadino. E’ in particolare nella zona di piazza Risorgimento e all’interno di alcuni parchi che il quartetto avrebbe effettuato oltre 130 cessioni di hashish in meno di un anno. Gli acquirenti, per la maggior parte giovani e giovanissimi, sono stati identificati e segnalati.