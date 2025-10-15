Droga, smantellato un centro di spaccio in centro a Pordenone

Uno covo dello spaccio di sostanze stupefacenti in pieno centro a Pordenone. E’ quello scoperto, in un appartamento di un condomino di viale Trento dalla polizia che, nelle ultime settimane, aveva intensificato i controlli proprio in quella zona della città dove i cittadini lamentavano il continuo via vai di tossicodipendenti.

Un 47enne, con numerosi precedenti per reati in materia di droga, è stato arrestato e condotto in carcere. Su disposizione del pm di turno, l’appartamento è stato sottoposto a sequestro preventivo, per evitare la prosecuzione dell’attività di spaccio.

Dopo numerosi e mirati accertamenti, la squadra mobile, con l’ausilio dell’unità cinofila della polizia locale, ha eseguito una perquisizione domiciliare nell’immobile.

Gli agenti hanno rinvenuto oltre 300 grammi di hashish, diversi bilancini di precisione, una mannaia utilizzata per il taglio dello stupefacente e 700 grammi di mannitolo, sostanza impiegata per il taglio della cocaina. Il materiale, insieme a denaro contante e ad un telefono cellulare, è stato sequestrato.

Le indagini hanno evidenziato come l’abitazione fosse diventata un punto di riferimento per lo spaccio, creando – come riporta in una nota la Questura di Pordenone – grave disagio e allarme sociale tra i residenti della zona, che da tempo denunciavano episodi di degrado e comportamenti violenti dovuti all’abuso di alcol e stupefacenti.