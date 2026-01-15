Droga sotto le aiuole di Borgo Stazione, arrestati 3 pusher

Tre stranieri, di età tra 25 e 33 anni, sono stati arrestati a Udine dai Carabinieri del Nucleo Investigativo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata questa mattina in Borgo Stazione, nella zona di via Leopardi. Vicino al Giardino “Giovanni Pascoli”, i militari, notando un comportamento sospetto da parte dei tre individui, hanno effettuato dei controlli.

Durante le verifiche, il terzetto è stato trovato con 760 euro in contanti e, nelle immediate vicinanze, nascosti tra le aiuole, sono stati rinvenuti involucri contenenti complessivamente 70 grammi di hashish e 2 grammi di marijuana.

I tre cittadini extracomunitari sono stati portati alla Casa Circondariale di Udine, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre droga e denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, sono stati posti sotto sequestro.