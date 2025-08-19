  • Aiello del Friuli
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
  • Piancavallo
martedì 19 Agosto 2025
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
  • Piancavallo
Cronaca

Drogato in casa per essere derubato: morto. Donna arrestata a Fernetti

Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Su di lei pendeva un mandato di arresto internazionale. Accusata dell’omicidio di un anziano, avvenuto ad aprile dello scorso anno in un appartamento di Berlino, in Germania, di una cittadina rumena di 22 anni si erano perse le tracce.
Fino a quando, il 9 agosto, la polizia l’ha sorpresa nell’ambito dei controlli ai valichi italo-sloveni: era in macchina, con targa francese, insieme ad un connazionale.
E’ a Fernetti che è finita la sua latitanza. Gli accertamenti subito avviati hanno permesso alla polizia di scoprire che la giovane era, appunto,
destinataria di un mandato d’arresto europeo ai fini di estradizione. Pesanti le accuse nei suoi confronti: omicidio e rapina aggravata in concorso.
La donna, unitamente ad altri connazionali, si era infatti introdotta nell’appartamento di un uomo di 88 anni, a Berlino, drogando dapprima la vittima e successivamente rubando denaro e preziosi. Una condotta risultata letale, in quanto l’anziano è morto, alcuni giorni dopo, a causa della grave intossicazione subita.
E’ stata quindi arrestata, condotta in carcere a Trieste (a disposizione dell’autorità giudiziaria) in attesa dell’estradizione verso la Germania.

