Due adulti e un minore soccorsi ieri notte nella zona sopra Erto e Casso

L’allarme è scattato intorno alle 23 quando la Sores ha attivato la centrale operativa del soccorso alpino: due adulti e un bambino sono dispersi sulle montagne sopra Erto e Casso. La macchina dei soccorsi si è attivata grazie ai parenti del gruppo che hanno prima chiamato il rifugio Maniago, da dov’erano partito intorno alle 19, e poi Casera Mela dov’era parcheggiata l’auto ricevendo conferma che erano appunto partiti ma non arrivati. I parenti avevano anche tentato di contattare direttamente gli adulti ma nella zona non c’è segnale. La stazione Valcellina del Soccorso Alpino si è mobilitata con cinque tecnici alla volta di Casera Mela. Dopo circa un’ora un adulto con il bambino è stato ritrovato da un dipendente del Rifugio Maniago che era sceso a cercarli, ma mancava ancora il secondo adulto che si era separato dai due per andare verso l’auto. Il buio però gli ha fatto commettere un errore imboccando una bretella della pista forestale, che gli aveva fatto allungare il percorso. L’intervento si è chiuso intorno a mezzanotte e quaranta di oggi, quando il secondo adulto è stato ritrovato nelle vicinanze di Casera Mela, finalmente raggiunta. GUARDA IL VIDEO