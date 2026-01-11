Due afgani accoltellati a Trieste: uno è in condizioni serie

Due giovani, di circa venti anni ciascuno, di nazionalità afghana, sono stati feriti a colpi di coltello ieri in tarda serata a Trieste da due connazionali che intendevano rubare loro un telefono cellulare. E’ accaduto in piazza Libertà, davanti alla stazione ferroviaria.

Secondo una prima ricostruzione, i due aggressori si sono avvicinati a una delle due vittime pretendendo il telefonino e al suo rifiuto lo hanno colpito con un coltello a un gluteo. A quel punto è intervenuto un amico della vittima, ma anche lui è stato ferito con un colpo di coltello che lo ha raggiunto a un fianco. Gli aggressori sono poi fuggiti. I due feriti sono stati portati in ospedale, le condizioni di uno dei due sarebbero serie.