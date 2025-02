Due anni e 3 mesi di reclusione per l’omicidio stradale della 18enne Martina Socciarelli

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Due anni e 3 mesi di reclusione e 3 anni di sospensione della patente per l’omicidio stradale della 18enne Martina Socciarelli, deceduta in un tragico incidente frontale la notte del 14 aprile 2023 sulla strada provinciale 1 della Val D’Arzino, subito dopo l’abitato di Chiaicis, in Comune di Verzegnis. E’ quanto ha patteggiato Matteo Urban, 22 anni residente ad Arta Terme, davanti al gup di Udine Carlotta Silva. Per quella vicenda, il giovane era stato iscritto nel registro degli indagati, assieme ad altre due persone, con l’ipotesi di reato di gara clandestina, ma la sua posizione è stata archiviata tre mesi fa dal gip di Udine. Quella notte, poco prima delle 23, l’automobile guidata dal 22enne invase la corsia di marcia opposta, scontrandosi frontalmente con il motociclo in sella al quale c’era la vittima. L’impatto fu terribile: la giovane, residente a Verzegnis e originaria di Perugia, venne sbalzata in aria, finendo contro il parabrezza e il tettuccio della vettura. Le lesioni riportate al capo e all’addome non le lasciarono scampo. Quando i sanitari giunsero sul posto, non c’era già più nulla da fare. Stando alle imputazioni, la ragazza viaggiava regolarmente da Sella Chianzutan in direzione di casa propria, mentre l’auto di Urban procedeva a una velocità non adeguata a una strada piena di curve e senza illuminazione. In particolare, secondo quanto emerso dall’indagine per l’ipotesi di gara clandestina, il 22enne stava provando a velocità sostenuta, assieme ad altre due vetture, il percorso della 52esima edizione della gara automobilistica Verzegnis-Chianzutan, che avrebbe dovuto avere luogo due giorni dopo l’incidente. Il gip di Udine ha però archiviato il procedimento perché i tre indagati non stavano gareggiando per stabilire chi fosse il più veloce. Dopo la morte di Martina, il sindaco Andrea Paschini dichiarò il lutto cittadino e sospese la gara automobilistica. “Al momento dell’incidente – commentano i genitori di Martina dopo il patteggiamento – il ragazzo che guidava l’auto sostenne che fu Martina a invadere la sua corsia. Dalla perizia del consulente tecnico, è però emersa la verità, ovvero che nostra figlia non infranse il codice della strada. In questi due anni – concludono la mamma e il papà della vittima – non abbiamo ricevuto da alcuno scuse o segnali di rammarico”.