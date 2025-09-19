  • Aiello del Friuli
venerdì 19 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Minori non accompagnati, a Gorizia sindaci scrivono a Stato e Regione
Incendio all’autofficina, chiesti 4 anni di reclusione per 50enne di Buja
Gaza, Cgil al Porto di Monfalcone: “Serve legge contro invio armi...
Due anni fa perse il compagno: raccolta fondi per Barbara ed...
“Stop al massacro a Gaza”, a Pordenone manifestazione e raccolta firme...
Caso Belmonte, il difensore: “Sentenza moraleggiante e sconcertante”
Lavori pubblici, Roberti a San Quirino e Casarsa: “Bene uso fondi...
Il commiato di Spinola da Pordenone: “Qui si vive bene ma...
Rapina e ricettazione: due stranieri fermati nel Goriziano
Rissa in centro a Pordenone, volano sedie e bottiglie: tre denunciati
Cronaca

Due anni fa perse il compagno: raccolta fondi per Barbara ed il piccolo Enea

Il figlio di Barbara Venturini e di Fausto Franceschinis nacque prematuro pochi mesi dopo l’incidente. Evento benefico a sostegno della famiglia
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una casa appena ristrutturata, un bambino in arrivo e un partner con cui progettare un futuro. Il sogno di Barbara Venturini si è infranto due anni fa, tra il 15 e il 16 settembre 2023. Alle tre di notte, il gemello del fidanzato e due sue amici la svegliarono dandole una notizia che nessuno vorrebbe mai ricevere: il suo compagno, tornando dal Bikerfest di Lignano Sabbiadoro, era andato a sbattere violentemente con la moto contro un palo. Fausto Franceschinis, 38enne originario di Muzzana, morì poco dopo all’ospedale di Udine.

Tre mesi dopo, Barbara si ritrovò ad affrontare la nascita prematura del piccolo Enea e l’aumento delle spese. A pesare, in particolare, le rate intere del mutuo casa. L’assicurazione bancaria, infatti, si è rifiutata di coprire la quota capitale di Fausto, questo a causa del tasso alcolemico risultato oltre i limiti durante il ricovero.

Originario di Muzzana, più precisamente di Casali Franceschini, Fausto lavorava come metalmeccanico alla FCF di Varmo. Amava suonare la chitarra con il gruppo ‘Every Monday’, ma la sua vera passione era viaggiare in moto con gli “Amis de moto” di Lauzacco.

Per ricordarlo, domani, sabato 20 settembre, a Teor si terrà il secondo memorial a lui dedicato. Il ricavato della serata musicale, organizzata dalla pro loco locale, sarà devoluto al piccolo Enea, che compirà due anni il prossimo dicembre. In aggiunta, Barbara ha attivato in estate una seconda raccolta fondi tramite il portale BuonaCausa.org. Chiunque voglia contribuire può cercare la causa con il nome “La casa di Enea”.

