Due appartamenti per disabili intellettivi: “Così si fa inclusione”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un modello di inclusione per una città – Pordenone – che è diventata punto di riferimento a livello nazionale. Questo grazie ai nuovi due appartamenti inaugurati oggi pomeriggio in via del Troi e in via Trento, all’interno dei quali sei disabili intellettivi avranno la possibilità di vivere in maniera completamente autonoma.

Le due abitazioni, di proprietà della Fondazione Down Friuli Venezia Giulia, rappresentano soltanto la punta dell’iceberg delle 24 che il sodalizio presieduto da Sergio Silvestre ha in tutta la Destra Tagliamento (nove quelle presenti nel capoluogo) e che accolgono in tutto 52 persone.

Un traguardo importante reso possibile dal contributo della Fondazione Friuli, della Regione e del Comune.