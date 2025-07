Due auto e un furgone si scontrano sul Raccordo: tre feriti, due sono gravi

E’ di tre feriti, di cui due gravi – una 41enne e una 80enne – il bilancio dell’incidente stradale successo oggi sul Raccordo autostradale 13 in direzione Trieste. Per cause al vaglio della Polstrada, all’altezza di Sgonico si sono tamponati due auto e un furgone.

I vigili del fuoco hanno operato in sinergia con il personale sanitario per estrarre dalla vettura i feriti, che poi sono state presi in carico dal personale sanitario. Come anche l’autista del furgone che era uscito autonomamente dal mezzo.

Per tutta la durata dei soccorsi e fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza, il tratto di strada interessato dal sinistro è rimasto chiuso al traffico. Inevitabili i disagi alla circolazione stradale.