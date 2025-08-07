Due cani cadono nell’Isonzo: salvati dai Vigili del Fuoco

Due cani di grossa taglia sono stati salvati dai Vigili del Fuoco questa mattina attorno alle 11 dopo essere caduti nelle acque dell’Isonzo all’altezza dell’abitato di Farra. I due animali erano stati trasportati dalla corrente ma erano riusciti a salire su una catasta di legna, dalla quale però non potevano raggiungere una delle due sponde del fiume. I proprietari dei due cani hanno anche tentato, tuffandosi in acqua, di raggiungere i propri amici a quattro zampe, senza riuscirci. Solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, uno dei proprietari – con l’ausilio di un operatore del Soccorso Fluviale – è riuscito a raggiungere i due animali, riportati così a riva sani e salvi nonostante lo spavento.