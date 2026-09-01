Due casi di Dengue, disinfestazioni a Udine e Monfalcone

Due nuovi casi di Dengue sono stati accertati a Udine e a Monfalcone. Nei due Comuni scatteranno disinfestazioni straordinarie entro un raggio di 200 metri dalle abitazioni delle persone contagiate.

A Udine il sindaco Alberto Felice De Toni ha firmato un’ordinanza urgente per l’area di viale Duodo. I trattamenti contro le zanzare adulte inizieranno alla mezzanotte tra martedì 1° e mercoledì 2 settembre e saranno ripetuti nelle due notti successive, con interventi della durata di circa tre ore.

A Monfalcone il caso riguarda invece un residente rientrato recentemente dall’estero. Il sindaco Luca Fasan ha disposto la disinfestazione nella zona di via Don Fanin: gli interventi porta a porta e nei fossati partiranno alle 8 di giovedì 3 settembre, mentre i trattamenti adulticidi si svolgeranno dall’una alle 5 nelle notti fino a sabato 5.

Durante le operazioni i residenti dovranno restare al chiuso con porte e finestre serrate. Animali domestici, ciotole e giochi dovranno essere riparati, mentre frutta e verdura andranno raccolte o protette. Disposta anche l’eliminazione dei ristagni d’acqua.