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Cronaca

Due daspo di 4 anni dopo Udinese-Bologna, Tar respinge i ricorsi

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso di due tifosi emiliani che, al termine della partita Udinese-Bologna del 22 novembre 2025 allo Stadio Friuli, furono destinatari di due daspo di 4 anni ciascuno emessi dalla Questura del capoluogo friulano.
I due ultras rossoblù erano stati individuati grazie alle immagini delle telecamere mentre lanciavano una bottiglia di plastica vuota e una lattina raccolta da terra, che colpì un agente, contro la polizia in tenuta anti sommossa. Poco prima, i poliziotti avevano fatto arretrare la tifoseria ospite dalla zona loro assegnata fuori dallo stadio a causa di una situazione di grande tensione sfociato nel lancio di oggetti. Alcuni tifosi, tra i quali i due ricorrenti, erano rimasti sul posto, costringendo le forze dell’ordine a un’ulteriore carica. Da qui i daspo.
I due tifosi hanno fatto ricorso al giudice amministrativo. Il primo sostenendo che la bottiglia era vuota, e dunque inoffensiva. Il secondo di aver reagito istintivamente dopo essere stato colpito ingiustamente da alcuni colpi di manganello e senza la volontà di offendere.
Il Tar ha osservato che entrambi avevano scelto di restare volontariamente sul posto, pur avendo la possibilità di allontanarsi dopo la prima carica. Da ciò si desume la loro partecipazione attiva e consapevole agli episodi di violenza.

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